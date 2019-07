Polska, w porównaniu do innych państw Unii Europejskiej, charakteryzuje się niezbyt dużą liczbą ubezpieczycieli komunikacyjnych działających na krajowym rynku. Osoby zainteresowane branżą ubezpieczeniową już przyzwyczaiły się do faktu, że liderami pod względem sprzedaży polis OC i AC są firmy PZU SA oraz TUiR Warta.

Dane Komisji Nadzoru Finansowego z 2018 r. potwierdzają prymat dwóch wspomnianych ubezpieczycieli. Już niebawem może się jednak okazać, że Warta straci drugie miejsce pod względem wartości przypisanej składki z ubezpieczeń OC i AC. Duże prawdopodobieństwo takiej zmiany to nie jedyna ciekawa kwestia, jaką eksperci porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl zauważyli po przeanalizowaniu statystyk KNF.

Czołówka rynku komunikacyjnego jest dobrze widoczna

Komisja Nadzoru Finansowego niedawno opublikowała informacje, które można wykorzystać do zidentyfikowania ubezpieczycieli z największym udziałem rynkowym (dotyczącym OC i AC) w I kw. 2019 r. Eksperci Ubea.pl postanowili jednak wziąć pod uwagę nieco starsze wyniki dla całego 2018 r. Te dane porównano z informacjami dotyczącymi 2017 roku oraz 2016 roku. Poniższa tabela prezentuje porównanie, dzięki któremu można sprawdzić, jak przez trzy ostatnie lata zmieniały się wyniki towarzystw posiadających największy udział w sprzedaży OC komunikacyjnego oraz wszystkich polis komunikacyjnych (OC i AC).

„Co ważne, wyniki prezentowane poniżej odnoszą się do udziału zakładów ubezpieczeń w składce przypisanej brutto, a nie na przykład do liczby sprzedanych polis OC oraz AC” - wyjaśnia Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Zestawienie przygotowane przez analityków porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl potwierdza, że czołówka na rynku polis komunikacyjnych jest bardzo dobrze widoczna. W 2018 r. poza zasięgiem konkurentów pozostawała firma PZU SA. Jej udział w składce przypisanej brutto wyniósł odpowiednio 30,8% (OC) oraz 33,6% (OC + AC).

Dwa kolejne miejsca zajęły firmy Warta oraz Ergo Hestia cechujące się bardzo podobnymi wynikami. Nie można wykluczyć, że już niebawem to Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia stanie się ubezpieczycielem numer 2 na rynku polis komunikacyjnych. Jego udział w składce OC i AC z 2018 r. (15,9%) niewiele różnił się od analogicznego wyniku Warty (16,5%).

Na uwagę zasługuje również wzrostowy trend dotyczący Ergo Hestii. Ten ubezpieczyciel zwiększył swój łączny udział w rynku komunikacyjnym z 13,9% (2016 r.) do 15,9% (2018 r.). „Na pewno było to związane z wykorzystaniem marek handlowych You Can Drive oraz MTU24, które są konkurencyjne pod względem cenowym” - dodaje Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Grupa PZU nie ma na razie powodów do dużych obaw

W nawiązaniu do wyników z poniższej tabeli warto również szerzej omówić sytuację PZU SA. Przez trzy analizowane lata największy ubezpieczyciel majątkowy utrzymał praktycznie niezmienny udział w rynku obowiązkowego OC (30,8% - 30,9%).

Zmniejszył się natomiast wynik PZU dotyczący wszystkich polis komunikacyjnych. Mowa o spadku udziału w składce przypisanej brutto ubezpieczeń komunikacyjnych wynoszącym 1,2 punktu procentowego (zmiana z 34,8% w 2016 r. do 33,6% w 2018 r.).

Nie wydaje się jednak, że opisywana zmiana może szczególnie martwić władze rynkowego lidera. Ten wniosek wynika z dwóch okoliczności. Po pierwsze, przez dwa lata zwiększyła się łączna wartość krajowego rynku polis komunikacyjnych. Po drugie, do Grupy PZU należy również firma Link4. Obecnie kwalifikuje się ona w czołowej piątce największych ubezpieczycieli komunikacyjnych.

Link4 zwiększa udziały

W 2018 r. firmę Link4 poza czołową trójką ubezpieczycieli (PZU, Warta i Ergo Hestia) wyprzedziła tylko AXA Ubezpieczenia (zobacz poniższa tabela). Warto również zwrócić uwagę, że od 2016 r. do 2018 r. Link4 odnotowało wzrost udziału w rynku OC komunikacyjnego (z 4,8% do 5,1%), a także w całym rynku polis komunikacyjnych (wzrost z 3,7% do 4,0%).

„Jeżeli chodzi o zmiany z poniższej tabeli, to warto również wspomnieć, że w 2017 r. oraz 2018 r. do czołowej piątki nie zakwalifikowała się już firma Generali. Miejsce tego ubezpieczyciela zajęła natomiast AXA” - podsumowuje Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.