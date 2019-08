Informacje z barometru cenowego Ubea.pl jednoznacznie wskazują, że w lipcu br. miał miejsce wzrost średniej składki ubezpieczenia OC. Przeciętna składka OC powróciła do poziomu notowanego w lutym oraz maju 2019 r. Warto dowiedzieć się, jak w takich warunkach rynkowych zmieniała się kolejność cenowa ubezpieczycieli oferujących polisy OC dla kierowców oraz pakiety komunikacyjne (OC + AC, OC + NNW, OC + AC + NNM).

Dane z rankingu porównywarki Ubea.pl wskazują, że lipiec przyniósł ciekawe zmiany dotyczące aż trzech kategorii. Tylko w przypadku pakietów OC + AC, kolejność wiodących ubezpieczycieli była taka sama jak przed miesiącem.

W lipcu nie zmieniły się zasady rankingowe …

Kolejny kwartał bieżącego roku nie przyniósł żadnych zmian w metodologii rankingu Ubea.pl. Podobnie jak wcześniej, eksperci wspomnianej porównywarki wzięli pod uwagę cztery osobne kategorie rankingowe (ubezpieczenia OC, pakiety OC + NNW, pakiety OC + AC oraz pakiety OC + AC + NNW). Wyniki lipcowej analizy dotyczące dziewięciu ubezpieczycieli lub marek ubezpieczeniowych, już tradycyjnie bazowały na ponad 100 000 indywidualnych kalkulacji internautów. Każdy ubezpieczyciel mógł uzyskać taką samą liczbę punktów (od 0,00 punktów do 5,00 punktów). „Najniższy wynik oznacza, że zakład ubezpieczeń we wszystkich pojedynczych porównaniach uwzględniających tę firmę ulokował się na ostatniej pozycji. Towarzystwo ubezpieczeniowe uzyskujące najwyższą liczbę punktów (5,00 pkt.), musiałoby natomiast zająć pierwsze miejsce w każdej kalkulacji z jego udziałem. Lipcowy ranking po raz kolejny potwierdził, że skrajne wyniki zakładów ubezpieczeniowych nie zdarzają się w praktyce” - tłumaczy Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl.

Lipiec przyniósł dobre wieści dla marki MTU24

Informacje o zwycięzcach lipcowego rankingu są szczególnie ciekawe, ponieważ w trzech kategoriach miały miejsce ważne zmiany. Dane porównywarki Ubea.pl wskazują, że od 1 do 31 lipca 2019 r. najwięcej punktów rankingowych zebrały następujące towarzystwa ubezpieczeń:

MTU24 - 4,00 pkt. w rankingu polis OC

Link4 - 3,85 pkt. w rankingu pakietów OC + NNW

Link4 - 4,26 pkt. w rankingu pakietów OC + AC

Aviva - 4,14 pkt. w rankingu pakietów OC + AC + NNW

Porównanie wyników lipcowego rankingu i analizy opublikowanej miesiąc wcześniej wskazuje, że powody do zadowolenia ma firma Ergo Hestia będąca właścicielem marki handlowej MTU24. Ta marka dzięki awansowi o trzy pozycje zajęła bowiem pierwsze miejsce w kategorii OC. Oznaczało to również niewielki spadek dotychczasowego lidera (You Can Drive) w klasyfikacji rankingowej. Marka MTU24 odnotowała również spory awans (o trzy miejsca) w kategorii OC + NNW. „Pomimo tej wyraźnej poprawy dotyczącej wyniku MTU24, zwycięzcą drugiej kategorii rankingu został Link4. Warto odnotować, że przewaga wspomnianego ubezpieczyciela nad MTU24 była jednak minimalna i wyniosła zaledwie 0,01 punktu” - podkreśla Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Jeżeli natomiast chodzi o kategorię OC + AC + NNW, to w lipcu również nie okazała się ona szczęśliwa dla dotychczasowego lidera. Mowa o marce Benefia, która musiała ustąpić miejsca Avivie (wcześniej zajmującej drugie miejsce). „Prezentując inne ciekawe wnioski, warto również podkreślić obecność dwóch marek ubezpieczeniowych Ergo Hestii (MTU24 oraz You Can Drive) na czele rankingu polis OC. Z całą pewnością jest to nietypowa sytuacja. Może ona być tylko krótkookresowa i zmienić się już w kolejnym miesiącu. Różnice pomiędzy wiodącymi ubezpieczycielami są bowiem niewielkie” - dodaje Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Podwyżki były widoczne we wszystkich firmach

Po zakończeniu pierwszego miesiąca wakacji, warto również nawiązać do barometru cenowego Ubea.pl i sprawdzić, jak zmieniały się średnie ceny OC u poszczególnych ubezpieczycieli. Takie miesięczne zmiany przeciętnej składki wyniosły:

Aviva - wzrost o 6,9% względem czerwca 2019 r.

Benefia - wzrost o 3,5% względem czerwca 2019 r.

Generali - wzrost o 2,9% względem czerwca 2019 r.

Link4 - wzrost o 7,3% względem czerwca 2019 r.

MTU24 - wzrost o 2,9% względem czerwca 2019 r.

Proama - wzrost o 2,0% względem czerwca 2019 r.

UNIQA - wzrost o 2,7% względem czerwca 2019 r.

You Can Drive - wzrost o 9,5% względem czerwca 2019 r.

Wiener (Gothaer) - wzrost o 1,6% względem czerwca 2019 r.

Powyższe dane potwierdzają, że w lipcu br. trend cenowy na rynku obowiązkowych ubezpieczeń OC dla kierowców był jednoznaczny. Rzadko się zdarza, że średnie składki OC u wszystkich ubezpieczycieli podążają w tym samym kierunku. Z właśnie taką sytuacją mieliśmy do czynienia w lipcu 2019 r. W zależności od zakładu ubezpieczeń, przeciętna składka OC wzrosła o 1,6% (Wiener/dawny Gothaer) - 9,5% (You Can Drive). „Zgodność wzrostowych zmian dotycząca wszystkich ubezpieczycieli sugeruje, że podwyżki składek mogą mieć charakter długookresowy. Na weryfikację tej hipotezy w kolejnych miesiącach trzeba będzie jednak poczekać” - podsumowuje Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl.