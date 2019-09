Wyniki sierpniowego barometru Ubea.pl wskazują, że miała miejsce stabilizacja średnich cen komunikacyjnych ubezpieczeń OC. Taka sytuacja nie musi jednak oznaczać braku zmian w sierpniowym rankingu polis OC i pakietów komunikacyjnych (OC + NNW, OC + AC, OC + AC + NNW). Wyniki analizy przeprowadzonej przez ekspertów porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl wskazują, że drugi miesiąc wakacji przyniósł kilka ciekawych zmian rankingowych. Dwie z nich dotyczyły najwyższych miejsc w klasyfikacji zakładów ubezpieczeń.

Ubezpieczyciele zostali ocenieni tak jak zawsze …

Ranking Ubea.pl dotyczący drugiego miesiąca wakacji, został przygotowany na takich samych zasadach jak zawsze. Eksperci porównywarki Ubea.pl podobnie jak poprzednio, uwzględnili cztery osobne kategorie rankingu (obowiązkowe polisy OC, pakiety OC + NNW, pakiety OC + AC oraz pakiety OC + AC + NNW). Do stworzenia sierpniowego rankingu posłużyły wyniki ponad 100 000 indywidualnych kalkulacji internautów. Każdy spośród dziewięciu porównywanych ubezpieczycieli mógł zdobyć identyczną liczbę punktów (od 0,00 punktów do 5,00 punktów). „Najniższy wynik wynoszący 0,00 punktów oznaczałby, że zakład ubezpieczeń we wszystkich pojedynczych porównaniach uwzględniających tę firmę ulokował się na ostatniej pozycji. Towarzystwo ubezpieczeniowe uzyskujące najwyższą liczbę punktów (czyli 5,00 pkt.), musiałoby natomiast zająć pierwsze miejsce w każdej kalkulacji z jego udziałem. Takie skrajne wyniki zakładów ubezpieczeniowych są jednak możliwe tylko w teorii” - wyjaśnia Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl.

W dwóch kategoriach pojawili się nowi zwycięzcy

Co miesiąc największe zainteresowanie wzbudzają wyniki rankingu dotyczące pierwszej pozycji z każdej kategorii. Właśnie dlatego prezentację sierpniowego rankingu warto rozpocząć od właśnie tych rezultatów. Dane porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl wskazują, że w drugim miesiącu wakacji najwięcej punktów zgromadzili następujący ubezpieczyciele:

You Can Drive - 4,14 pkt. w rankingu polis OC

Link4 - 3,96 pkt. w rankingu pakietów OC + NNW

Link4 - 4,23 pkt. w rankingu pakietów OC + AC

Benefia - 3,99 pkt. w rankingu pakietów OC + AC + NNW

Gdy porównamy wyniki rankingowe z lipca oraz sierpnia 2019 roku, łatwo można stwierdzić, że zmiany na czołowych pozycjach dotyczyły kategorii OC oraz OC + AC + NNW. W kategorii OC doszło do zamiany na miejscu pierwszym oraz drugim. Tym razem najwyższą pozycję zajęła marka You Can Drive, jednocześnie „spychając” MTU24 na drugie miejsce. „Warto jednak pamiętać, że polisy OC You Can Drive oferowane pod tą marką przez Ergo Hestię, mogą kupić jedynie osoby w wieku nieprzekraczającym 30 lat. Właśnie dlatego z punktu widzenia starszych kierowców zwycięzcą kategorii OC jest marka MTU24 (również należąca do Ergo Hestii)” - podkreśla Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Jeżeli chodzi o inne zmiany, to trzeba zwrócić uwagę chociażby na awans Proamy o dwie pozycje w kategorii OC, a także spadek Avivy (o dwa miejsca „w dół”) dotyczący ostatniej z analizowanych kategorii (OC + AC + NNW). „Warto podkreślić, że Aviva straciła najwyższą pozycję na rzecz marki Benefia. Z niewielką stratą za nowym liderem (wynoszącą tylko 0,02 punktu) ulokował się Link4. Ten ubezpieczyciel należący do Grupy PZU, regularnie plasuje się w czołówce rankingowej” - komentuje Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Tylko w trzech firmach mocno zmieniła się składka

Co miesiąc eksperci Ubea.pl w ramach uzupełnienia prezentują również krótkookresowe zmiany średnich składek OC proponowanych online przez poszczególnych ubezpieczycieli. Takie najnowsze miesięczne zmiany wyglądają następująco:

Aviva - wzrost o 6,7% względem lipca 2019 r.

Benefia - wzrost o 2,0% względem lipca 2019 r.

Generali - spadek o 0,2% względem lipca 2019 r.

Link4 - wzrost o 0,8% względem lipca 2019 r.

MTU24 - spadek o 1,1% względem lipca 2019 r.

Proama - spadek o 8,8% względem lipca 2019 r.

UNIQA - wzrost o 5,0% względem lipca 2019 r.

You Can Drive - spadek o 1,5% względem lipca 2019 r.

Wiener - wzrost o 0,8% względem lipca 2019 r.

Powyższe informacje wskazują, że tylko w trzech przypadkach miał miejsce spory miesięczny wzrost lub spadek średniego kosztu polis OC. Kierowców na pewno może ucieszyć ujemna zmiana dotycząca Proamy. Warto odnotować, że wspomniany ubezpieczyciel awansował w kategorii OC. „Zmianę związaną ze spadkiem cen OC oferowanego przez Proamę, kompensują wzrosty dotyczące firm Aviva oraz UNIQA. Co ważne, pierwszy z tych ubezpieczycieli zalicza się do grona liderów cenowych”- podsumowuje Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.