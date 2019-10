Informacje zamieszczone w comiesięcznym barometrze cenowym Ubea.pl wskazują, że wrzesień przyniósł niewielką, około dwuprocentową podwyżkę średniej składki polis OC. Taka zmiana dotycząca przeciętnego kosztu ubezpieczeń OC oferowanych przez Internet na pewno nie jest dobrą wiadomością dla rodzimych kierowców.

Wielu takich właścicieli samochodów osobowych może zadawać sobie pytanie, która firma obecnie najtaniej sprzedaje obowiązkowe OC. Nasz wrześniowy ranking stanowi wiarygodną odpowiedź na wspomniane pytanie. Podsumowuje on także informacje dotyczące całego trzeciego kwartału.

W jaki sposób ustalono kolejność ubezpieczycieli?

Zasady rankingów Ubea.pl są przemyślane i dobrze sprawdzone. Właśnie dlatego nie wymagają one zmian. We wrześniu, podobnie jak wcześniej, eksperci porównywarki Ubea.pl wzięli pod uwagę cztery kategorie rankingowe (obowiązkowe polisy OC bez dodatków, pakiety OC + NNW, pakiety OC + AC oraz pakiety OC + AC + NNW).

O zwycięstwie w każdej z czterech kategorii zadecydowała największa liczba punktów. Podobnie jak wcześniej, każda firma lub marka ubezpieczeniowa uzyskała notę wynoszącą od 0,00 do 5,00 punktów.

„Najniższy wynik sygnalizuje, że ubezpieczyciel we wszystkich pojedynczych porównaniach (uwzględniających tę firmę) ulokował się na ostatniej pozycji. Towarzystwo ubezpieczeń posiadające najwyższą możliwą liczbę punktów (5,00 pkt.) musiałoby zająć pierwsze miejsce w każdej kalkulacji z jego udziałem. W praktyce skrajne oceny punktowe jednak nie występują. Zwykle można spodziewać się wyników ubezpieczycieli na poziomie 2,00 - 4,00 punktów” - tłumaczy Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl.

Wrzesień okazał się pomyślny dla marki MTU24

Co miesiąc największe zainteresowanie wzbudzają zmiany dotyczące pierwszych miejsc w każdej kategorii rankingowej. Warto zatem w pierwszej kolejności zaprezentować zwycięzców wrześniowego rankingu:

w rankingu polis OC : MTU24 - 3,99 pkt.

w rankingu pakietów OC + NNW : Link4 - 3,89 pkt.

w rankingu pakietów OC + AC : Link4 - 4,30 pkt.

w rankingu pakietów OC + AC + NNW: Benefia - 4,25 pkt.

Pierwsze miejsca Link4 oraz Benefii raczej nie wzbudzają zaskoczenia. Bardziej nieoczekiwana wydaje się pierwsza lokata MTU24 w najważniejszej kategorii wrześniowego rankingu (polisy OC). Ta marka ubezpieczeniowa Ergo Hestii we wrześniu br. awansowała o jedną pozycję i zastąpiła You Can Drive na miejscu lidera.

„Warto podkreślić, że MTU24, w przeciwieństwie do You Can Drive (również należącego do Ergo Hestii), posiada ofertę polis komunikacyjnych dla klientów w każdym wieku” - zwraca uwagę Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Link4 liderem kwartalnej klasyfikacji

Po zakończeniu każdego kwartału eksperci porównywarki Ubea.pl dokonują punktowego podsumowania minionych trzech miesięcy. Takie podsumowanie warto wykonać również w odniesieniu do okresu lipiec - wrzesień 2019 r.

Po dodaniu liczby punktów uzyskanych przez ubezpieczycieli w trzech poprzednich miesiącach okazuje się, że najlepiej zostały ocenione następujące firmy oraz marki ubezpieczeniowe:

w rankingu polis OC: You Can Drive - 12,04 pkt. na 15,00 pkt. możliwych do zdobycia

w rankingu pakietów OC + NNW: Link4 - 11,70 pkt. na 15,00 pkt. możliwych do zdobycia

w rankingu pakietów OC + AC: Link4 - 12,79 pkt. na 15,00 pkt. możliwych do zdobycia

w rankingu pakietów OC + AC + NNW: Benefia - 12,33 pkt. na 15,00 pkt. możliwych do zdobycia

Powody do zadowolenia na pewno ma Link4. Zwycięstwo w dwóch kategoriach kwartalnego rankingu nie zdarza się bowiem często.

W kwartalnej klasyfikacji doszło do dwóch zmian

Paweł Kuczyński, prezes porównywarki Ubea.pl, podkreśla, że ciekawie wygląda porównanie ostatniej klasyfikacji kwartalnej z wynikami dotyczącymi wcześniejszego kwartału (II kw. 2019 r.). Takie wyniki dla okresu kwiecień - czerwiec 2019 r. przedstawiają się następująco:

w rankingu polis OC: You Can Drive - 12,42 pkt. na 15,00 pkt. możliwych do zdobycia

w rankingu pakietów OC + NNW: You Can Drive - 11,98 pkt. na 15,00 pkt. możliwych do zdobycia

w rankingu pakietów OC + AC: Link4 - 13,03 pkt. na 15,00 pkt. możliwych do zdobycia

w rankingu pakietów OC + AC + NNW: Aviva - 12,70 pkt. na 15,00 pkt. możliwych do zdobycia

Porównanie wyników rankingowych z II kw. 2019 r. oraz III kw. 2019 r. wskazuje, że powody do satysfakcji posiada Link4 oraz Compensa TU VIG (właściciel marki handlowej Benefia). Miniony kwartał przyniósł bowiem awans Link4 oraz Benefii.

„Po upływie kolejnych trzech miesięcy warto będzie sprawdzić, jak poszczególne firmy i marki ubezpieczeniowej prezentują się w rocznym rankingu” - podsumowuje Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.