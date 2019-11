Barometr cenowy Ubea.pl z października br. wskazuje, że przeciętna składka ubezpieczeń OC dla kierowców utrzymała się na bardzo podobnym poziomie jak poprzednio. Wcześniejsze rankingi sugerują jednak, że stabilizacja średniej ceny OC nie wyklucza ciekawych przetasowań w klasyfikacji „najtańszych” ubezpieczycieli.

Według informacji zebranych przez porównywarkę ubezpieczeniową Ubea.pl takie interesujące zmiany rzeczywiście miały miejsce. Warto dowiedzieć się, który zakład ubezpieczeń w październiku 2019 r. awansował na pierwsze miejsce w rankingu polis OC i pakietów OC + NNW.

Reguły oceny towarzystw są nadal takie same

Zasady październikowego rankingu Ubea.pl nie uległy żadnej zmianie. Tym niemniej, warto przypomnieć reguły przygotowywania tej analizy. Podobnie jak wcześniej na ranking składają się cztery osobne kategorie (obowiązkowe polisy OC, pakiety OC + NNW, pakiety OC + AC oraz pakiety OC + AC + NNW). Jak informuje Andrzej Prajsnar, ekspert Ubea.pl, o kolejności poszczególnych zakładów ubezpieczeń w każdej kategorii zadecydowały wyniki ponad 100 000 indywidualnych kalkulacji wykonanych przez internautów.

Co ważne, każdy spośród dziewięciu porównywanych ubezpieczycieli mógł zdobyć w rankingu identyczną liczbę punktów (od 0,00 do 5,00 punktów).

„Najniższy wynik, wynoszący 0,00 punktów, oznaczałby, że zakład ubezpieczeń we wszystkich pojedynczych porównaniach (uwzględniających tę firmę) ulokował się na ostatniej pozycji. Towarzystwo ubezpieczeniowe z najwyższą liczbą punktów (5,00 pkt.), musiałoby natomiast zająć pierwsze miejsce w każdej kalkulacji z jego udziałem. Warto jednak podkreślić, że w praktyce wyniki na poziomie zbliżonym do 0,00 lub 5,00 punktów nie zdarzają się” - wyjaśnia Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl.

You Can Drive zyskało kosztem MTU24 i Link4

Najważniejsze wnioski związane z każdym kolejnym rankingiem Ubea.pl dotyczą oczywiście jego zwycięzców. Warto zatem zaprezentować wyniki najlepiej ocenionych firm ubezpieczeniowych.

Dane porównywarki Ubea.pl z okresu 1 - 31 październik 2019 r. wskazują, że najwięcej punktów zebrali następujący ubezpieczyciele:

w rankingu polis OC: You Can Drive - 4,17 pkt.

w rankingu pakietów OC + NNW: You Can Drive - 4,08 pkt.

w rankingu pakietów OC + AC: Link4 - 4,18 pkt.

w rankingu pakietów OC + AC + NNW: Benefia - 4,08 pkt.

Po porównaniu wyników rankingowych z września oraz października 2019 r. okazuje się, że firma Ergo Hestia, pomimo gorszych wyników MTU24, nadal ma powody do zadowolenia. Marka You Can Drive zajęła bowiem pierwsze miejsce w rankingach polis OC oraz pakietów OC + NNW.

„Warto podkreślić, że w pierwszym przypadku You Can Drive zdetronizowało na pozycji lidera inną markę Ergo Hestii, czyli MTU24. Jeżeli natomiast chodzi o ranking pakietów OC + NNW, to awans You Can Drive dokonał się kosztem Link4” - wymienia Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

„W nawiązaniu do powyższych wyników warto pamiętać, że oferta You Can Drive jest przeznaczona dla osób poniżej 30 roku życia. Właśnie dlatego starsi czytelnicy w przypadku rankingów polis OC i OC + NNW powinni patrzeć na drugie oraz trzecie miejsce” - podkreśla Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Spadki składek z kilku firm zrównoważyły wzrosty

Wspomniane już wcześniej wyniki barometru cenowego Ubea.pl wskazują na stabilizację średniej składki OC w październiku. Informacje rankingowe dotyczące poszczególnych ubezpieczycieli sugerują natomiast, że zaszły ciekawe zmiany. Warto zatem sprawdzić, jak w ujęciu miesięcznym zmieniły się średnie składki polis OC. Takie zmiany z października 2019 r. wyglądały następująco:

Aviva - spadek o 4,4%

Benefia - wzrost o 2,1%

Generali - spadek o 5,6%

Link4 - wzrost o 5,4%

MTU24 - wzrost o 4,4%

Proama - wzrost o 1,0%

UNIQA - spadek o 2,3%

Wiener - spadek o 1,3%

You Can Drive - spadek o 1,4%

Powyższe informacje wskazują, że stabilizacja średniej składki OC z wszystkich towarzystw wynikała ze skompensowania wzrostów dotyczących kilku ubezpieczycieli przez spadki odnotowane dla innych firm.

Z punktu widzenia kierowców dość niepokojący wydaje się miesięczny wzrost średniej składki OC oferowanej przez Link4 oraz MTU24, czyli dwóch liderów cenowych.

„Warto również podkreślić, że o największy procent potaniały obowiązkowe polisy Generali, które mimo to nadal są stosunkowo drogie” - podsumowuje Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.