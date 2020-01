Przez cały 2019 rok porównywarka ubezpieczeń Ubea.pl zbierała informacje o najtańszych ubezpieczeniach OC, AC i NNW w poszczególnych miesiącach. Nadszedł czas na podsumowanie tych danych. Sprawdzamy, którzy ubezpieczyciele oferowali polskim kierowcom najtańsze polisy w 2019 r. Wyniki rocznego podsumowania wskazują, że klasyfikacja „najtańszych” zakładów ubezpieczeń jest nieco inna niż przed rokiem.

Jak ustalono zwycięzców rankingu?

W celu podsumowania rocznych wyników ubezpieczycieli, porównywarka Ubea.pl zsumowała rezultaty towarzystw ubezpieczeniowych z poszczególnych miesięcy 2019 roku. Zestawienie obejmuje oczywiście cztery kategorie rankingowe:

- ubezpieczenia OC

- pakiety OC + NNW

- pakiety OC + AC

- pakiety OC + AC + NNW

W ramach każdej kategorii rankingowej, sklasyfikowano dziewięciu ubezpieczycieli. „Do tego grona zalicza się również dawny Gothaer, który od połowy minionego roku działa jako Wiener” - wyjaśnia Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Roczną klasyfikację zdominowało trzech ubezpieczycieli

Wiadomością najbardziej interesującą dla polskich kierowców jest oczywiście informacja o tym, kto zwyciężył w poszczególnych kategoriach rankingu. Po 2019 roku szczególne powody do zadowolenia mogą mieć:

- w kategorii OC: You Can Drive

- w kategorii OC + NNW: You Can Drive

- w kategorii OC + AC: Link4

- w kategorii OC + AC + NNW: Aviva

„Jeżeli porównamy powyższe informacje z danymi dotyczącymi całego 2018 roku, to okaże się, że zmiany lidera dotyczyły dwóch pierwszych kategorii rankingowych (OC oraz OC + NNW). Marka You Can Drive na pozycji lidera zastąpiła Benefię, czyli zwycięzcę z 2018 roku” - komentuje Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Warto także zwrócić uwagę na tych ubezpieczycieli, którzy osiągnęli rezultaty bardzo podobne do zwycięzców poszczególnych kategorii. Mowa o następujących towarzystwach:

- w kategorii OC: Link4 / MTU24

- w kategorii OC + NNW: Link4

- w kategorii OC + AC: Aviva / Benefia

- w kategorii OC + AC + NNW: Benefia / Link4

Dla tych kierowców, którzy liczą sobie ponad 30 lat, rankingowym zwycięzcą jest niewątpliwie Link4. Ubezpieczenia komunikacyjne You Can Drive są bowiem sprzedawane jedynie młodszym osobom.

„Na korzyść Link4 przemawia również fakt, że ta firma po zsumowaniu wyników z czterech kategorii zdobyła więcej punktów (193,85) niż pozostali ubezpieczyciele - między innymi Benefia (185,89), Aviva (183,92) oraz You Can Drive (161,57)” - podsumowuje Paweł Kuczyński.