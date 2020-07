Ceny OC w czerwcu 2020 r. - barometr Ubea.pl

Rynek obowiązkowych ubezpieczeń dla kierowców na pewno znajduje się w ciekawym momencie. Warto przypomnieć, że ubezpieczyciele zakończyli miniony rok rekordowym zyskiem ze sprzedaży takich polis OC. Wyniki z I kw. 2020 r. były już dużo gorsze. Kolejne wydanie barometru cenowego Ubea.pl odpowiada na pytanie, czy pomimo mniejszych zysków zakładów ubezpieczeniowych polisy OC znów potaniały.

Poziom barometru cenowego z czerwca 2020 r. = 99↘ (wynik dla poprzedniego miesiąca: 100↘)

Przed zaprezentowaniem wyników barometru cenowego z czerwca br. warto najpierw wyjaśnić, jak jest przygotowywane takie badanie. Obecnie opiera się ono na ponad 100 000 anonimowych kalkulacji internautów. Informacje pochodzące z tych wyliczeń, służą do ustalenia przeciętnej ceny OC w danym miesiącu. Uwzględnia ona oferty ubezpieczycieli oferujących obowiązkowe polisy dla kierowców za pośrednictwem Ubea.pl. „Punktem wyjściowym dla analizy w każdym roku jest przeciętny koszt polis OC odnotowany dla stycznia. Wyznacza on poziom barometru równy 100. Jeżeli chodzi o 2020 rok, to taka wyjściowa stawka OC wyniosła 1345 zł” - tłumaczy Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Po sprawdzeniu wyników z czerwca br. analitycy Ubea.pl ustalili, że średnia cena OC dla tego miesiąca wyniosła 1333 zł. Oznaczało to niewielki spadek (o 0,6%) względem majowego wyniku. „Równocześnie średnia czerwcowa składka OC stanowiła około 99% wzorcowego wyniku ze stycznia 2020 r. Takie porównanie tłumaczy, dlaczego na wykresie poziom barometru cenowego z czerwca wynosi właśnie 99” - komentuje Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Powyższe informacje wskazują, że w czerwcu mieliśmy do czynienia ze stabilizacją przeciętnych kosztów zakupu ubezpieczeń OC. „Kolejne miesiące na pewno okażą się ciekawe dla rynku obowiązkowych polis komunikacyjnych. Pewnym prognostykiem na przyszłość jest roczny wzrost odszkodowań z OC widoczny w I kw. 2020 roku” - podsumowuje Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.