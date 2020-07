Każde miasto wojewódzkie jest dla ubezpieczycieli ważnym rynkiem sprzedaży obowiązkowego OC. Nie można również zapominać o bardzo dużej liczbie prywatnych kierowców, którzy mieszkają na terenie wiodących ośrodków miejskich. Doświadczenia z wcześniejszych kwartałów i lat wskazują, że miasta wojewódzkie mogą dość mocno różnić się pod względem przeciętnych kosztów zakupu OC. Warto dowiedzieć się, czy pod koniec drugiego kwartału 2020 roku różnice cenowe dotyczące wspomnianych polis nadal były znaczące.

Zielona Góra jest teraz miastem z drogim OC …

Porównania dotyczące średniego kosztu OC można wykonywać w różny sposób. Eksperci porównywarki Ubea.pl w odniesieniu do danych z czerwca 2020 r. zdecydowali się na prezentację dwóch wskaźników. Poniższa tabela w pierwszej kolejności prezentuje najniższą składkę odnotowaną w danym mieście. Przygotowane zestawienie pokazuje również średnią najniższą składkę OC obliczoną dla siedmiu ubezpieczycieli współpracujących z Ubea.pl (Link4, Benefia, Aviva, Proama, Wiener, UNIQA oraz Generali). „Ten drugi wskaźnik jest oczywiście znacznie wyższy od pierwszego, ponieważ uwzględnia on nie tylko towarzystwa cechujące się najmniejszymi składkami obowiązkowych polis OC” - komentuje Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Informacje będące wynikiem tysięcy kalkulacji użytkowników Ubea.pl wskazują, że pod koniec II kw. 2020 r. przeciętny koszt OC był bardzo zróżnicowany na terenie miast wojewódzkich. W przypadku najniższej składki rocznego OC, odnotowano ceny wynoszące od 334 zł (Lublin) do 499 zł (Zielona Góra). Wynik miasta z województwa lubuskiego wydaje się dość zaskakujący, ponieważ cenowo wyprzedziło ono nawet Wrocław i Gdańsk, czyli metropolie znane z wysokich kosztów zakupu OC dla kierowców. Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę uśredniony wynik dla siedmiu zakładów ubezpieczeń i marek ubezpieczeniowych, to okaże się, że najwyższy poziom składki OC odnotowano w Gdańsku (638 zł), a Zielona Góra była druga (z wynikiem 631 zł). „Jeżeli natomiast chodzi o „najtańsze” miasta wojewódzkie, to bardzo zbliżonym średnim poziomem najniższej składki OC od siedmiu ubezpieczycieli cechowały się następujące ośrodki miejskie: Katowice (491 zł), Kielce (498 zł), Lublin (499 zł), Łódź (499 zł) oraz Rzeszów (501 zł)” - wymienia Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

W Gdańsku bardzo opłaca się porównywać OC

Tabela przygotowana przez ekspertów porównywarki Ubea.pl nie bez przyczyny zawiera procentową różnicę pomiędzy najniższą odnotowaną składką oraz średnią najniższą składką OC dla siedmiu ubezpieczycieli. „Taka różnica może nam bowiem odpowiedzieć na pytanie, jak bardzo oferta lidera cenowego różni się od propozycji konkurentów. Warto podkreślić, że porównywane są najtańsze ubezpieczenia OC, czyli takie polisy, które w praktyce wzbudzają największe zainteresowanie internautów” - zaznacza Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Wyniki obliczeń analityków Ubea.pl informują, że w zależności od miasta wojewódzkiego różnica cenowa dotycząca najtańszego OC oraz całej oferty rynkowej waha się od 14% (Łódź) do 55% (Gdańsk). Wynik dotyczący Stolicy Pomorza w połączeniu z tamtejszym poziomem składek wskazuje, że w Gdańsku szczególnie opłaca się porównywać ubezpieczenia OC nabywane przez Internet. Warto dodać, że wysoki poziom zróżnicowania cenowego obowiązkowych polis OC odnotowano również na terenie Białegostoku, Krakowa, Lublina, Opola, Rzeszowa, Szczecina oraz Torunia. „Trzeba także pamiętać, że różnice cenowe pomiędzy ubezpieczycielami rosną (nie tylko w największych miastach) jeśli kierowca szukający OC nie ma doświadczenia albo niedawno spowodował szkodę komunikacyjną” - podsumowuje Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.