Czy warto kupować ubezpieczenie bagażu?

Co jest bardziej prawdopodobne: to że w trakcie urlopu trafisz do szpitala czy to, że Twój bagaż zagubi się albo zostanie skradziony? Mimo że statystyki jasno pokazują, że problemy z bagażem są o wiele częstsze, nadal wiele osób nie kupuje polisy chroniącej rzeczy zabierane w podróż. Dlaczego tak się dzieje? Czy warto kupować ubezpieczenie bagażu?