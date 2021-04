Dotychczas dysponowaliśmy jedynie ogólnymi informacjami na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2020 roku. Niedawno Główny Urząd Statystyczny opublikował jednak bardziej szczegółowe dane, które uwzględniają zmiany w poszczególnych kwartałach.

Eksperci porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl przyjrzeli się tym statystykom, sprawdzając między innymi, czy wiosenny lockdown faktycznie skutkował wzrostem bezpieczeństwa na drogach.

Wypadki drogowe częste w III kw. 2020 roku

Ogólne dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że w minionym roku liczba wypadków drogowych, czyli stłuczek skutkujących szkodami osobowymi wyniosła 23 540. Oznacza to spadek o 22% względem wyniku z 2019 r.

Udział poszczególnych kwartałów w łącznej liczbie wypadków przedstawiał się natomiast następująco:

I kw. 2020 r.: 22%

II kw. 2020 r.: 22%

III kw. 2020 r.: 33%

IV kw. 2020 r.: 23%

W świetle powyższych informacji trzeci kwartał minionego roku okazuje się szczególnie niebezpiecznym na krajowych drogach.

„Miało to prawdopodobnie związek m.in. z tłumnymi wyjazdami na urlopy w obrębie Polski” - przypuszcza Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Czy kolizje drogowe były częste w 2020 r.?

Jeżeli zaś chodzi o kolizje drogowe, to ich liczba w minionym roku spadła o 16% (do 382 046). Roczny spadek mógłby być większy, gdyby nie pogorszenie sytuacji na drogach w III kw. 2020 r.

„Ta negatywna zmiana jest bardzo dobrze widoczna w poniższym zestawieniu” - dodaje Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Najbardziej tragiczna była jednak końcówka 2020 r.

Zestawienie przygotowane przez ekspertów Ubea.pl uwzględnia także liczbę osób zabitych i rannych na drogach (odpowiednio: 2491 oraz 26 463 w całym 2020 r.).

Pod względem takich statystyk dotyczących ofiar wypadków również mieliśmy do czynienia z rocznym spadkiem (zabici - 14%, ranni - 25%). Jeżeli natomiast chodzi o wyniki z poszczególnych kwartałów, to wyglądały one następująco:

I kw. 2020 r.: 23% liczby zabitych / 22% liczby rannych

II kw. 2020 r.: 21% / 22%

III kw. 2020 r.: 27% / 33%

IV kw. 2020 r.: 29% / 23%

Powyższe statystyki wskazują, że III kw. 2020 r. był, zgodnie z przypuszczeniami, najbardziej tragiczny pod względem liczby osób rannych na drogach. Okazuje się jednak, że roczny rekord dotyczący ofiar śmiertelnych wypadków odnotowano od października do grudnia 2020 r.

„Wzrost śmiertelności wypadków aż o jedną czwartą w IV kw. 2020 r. (względem rocznej średniej na 100 wypadków) mógł się wiązać np. z niesprzyjającą aurą” - podsumowuje Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.