Barometr Ubea.pl: przez rok ceny OC spadły tylko o 2%

Najważniejsze pytanie związane z rynkiem polis OC w 2021 r. dotyczy tego, o ile w ujęciu całorocznym podrożały lub potaniały obowiązkowe ubezpieczenia. Dzięki najnowszym danym porównywarki Ubea.pl, można udzielić odpowiedzi na tak zadane pytanie. Tym razem będzie ona stanowić pewne zaskoczenie dla części kierowców. Okazuje się bowiem, że zakłady ubezpieczeń były powściągliwe w kontekście świątecznych obniżek i promocji. Ubezpieczyciele wzięli pod uwagę między innymi coraz wyższą inflację.

Poziom barometru cenowego z grudnia 2021 r. = 98↘ (wynik dla poprzedniego miesiąca: 99↘)

Jak przez cały 2021 rok obliczano poziom barometru?

Jeszcze przed prezentacją bardzo ciekawych grudniowych danych, warto przypomnieć w jaki sposób powstaje barometr porównywarki Ubea.pl. Wyniki tego badania są wiarygodne, gdyż co miesiąc bazuje ono na ponad 100 000 rzeczywistych i anonimowych kalkulacji internautów. Po podsumowaniu wyników tych indywidualnych wyliczeń składek, eksperci Ubea.pl sprawdzają, jak zmieniła się średnia cena OC względem stycznia tego samego roku. Styczniowa przeciętna składka OC stanowi punkt odniesienia i jednocześnie wyznacza odczyt barometru równy 100. „Jeżeli średni koszt obowiązkowych polis OC z danego miesiąca był przykładowo niższy o 5% od styczniowego, to taka sytuacja oznaczała poziom barometru wynoszący 95” - tłumaczy Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Tym razem nie było dużych świątecznych promocji …

Po podsumowaniu grudniowych statystyk, eksperci Ubea.pl stwierdzili, że średnia składka OC oferowanego online przez współpracujące towarzystwa wynosiła 1218 zł. Taki wynik oznaczał spadek o 1,1% względem listopada 2021 r. Natomiast w porównaniu do przeciętnego kosztu OC notowanego w styczniu (1243 zł), obniżka średniej składki wyniosła około 2%. W konsekwencji 2021 rok zakończył się odczytem barometru Ubea.pl wynoszącym 98. Jest to poziom niższy od tego, którego można było się spodziewać chociażby po wyniku z września (102). Z drugiej strony, warto podkreślić, że tym razem nie była widoczna typowa dla końca roku spora obniżka średniej składki OC. Przykładowo, rok wcześniej poziom barometru Ubea.pl spadł z 97 (listopad 2020 r.) do 92 (grudzień 2020 r.). „Najnowsze dane sugerują, że ubezpieczyciele nie byli tak skłonni do oferowania świątecznych promocji, jak chociażby rok wcześniej” - podkreśla Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Podwyżki składek OC w 2022 r. są bardzo możliwe

Nie tylko zachowanie zakładów ubezpieczeniowych z końca 2021 roku sugeruje, że składka OC niebawem może zacząć wzrastać. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na najnowsze dane Komisji Nadzoru Finansowego za I kw. - III kw. 2021 r. Te statystyki pokazują, że ubezpieczycielom udało się utrzymać rentowność sprzedaży OC dzięki spadkowi wartości wypłat z obowiązkowych polis (spowodowanemu głównie mniejszą liczbą poważnych wypadków). Gdy wypadkowość drogowa wróci do normy, ubezpieczyciele będą musieli podnieść składki OC. „Taka zmiana prawdopodobnie uwzględni wzrost średniej wartości szkody spowodowany inflacją, a także skutki wprowadzenia planowanych rekomendacji KNF-u odnośnie naprawy szkód komunikacyjnych” - podsumowuje Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.