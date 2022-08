Ceny OC z lipca 2022 roku: nieoczekiwana stabilizacja (barometr Ubea.pl)

Wielu kierowców mogło już słyszeć, że poprawa standardu likwidacji szkód komunikacyjnych osiągnięta dzięki nowej rekomendacji KNF-u będzie kosztowała ubezpieczycieli 0,50 mld zł rocznie. To niewiele mniej niż cały ich ubiegłoroczny zysk techniczny ze sprzedaży obowiązkowego OC. Część właścicieli pojazdów słusznie obawia się zatem, że firmy ubezpieczeniowe będą próbowały „przerzucić” dodatkowe koszty na kierowców. Takie obawy stały się jeszcze bardziej uzasadnione po sporej czerwcowej podwyżce składek OC, którą odnotowała porównywarka Ubea.pl. Eksperci Ubea.pl sprawdzili, czy w lipcu br. wzrost cen OC znów mógł wzbudzić niepokój.

Poziom barometru cenowego z lipca 2022 r. = spadek o 1% względem czerwca 2022 r. oraz bez zmian w stosunku do lipca 2021 r.

Jak zwykle użytkownicy Ubea.pl mieli wpływ na wyniki

Wyjątkowość barometru porównywarki Ubea.pl polega na tym, że osoby porównujące składki polis za pośrednictwem tego portalu i jego kalkulatora OC mają bezpośredni wpływ na prezentowane później wyniki. „Chodzi o to, że Ubea.pl już od dawna ustala średnią składkę OC na podstawie ponad 100 000 comiesięcznych wyliczeń internautów porównujących ceny obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych” - przypomina Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Eksperci Ubea.pl sprawdzają, jaka była średnia składka OC proponowana w danym miesiącu internautom przez poszczególnych ubezpieczycieli, a następnie obliczają średni koszt ubezpieczenia z uwzględnieniem całego rynku. To ważna kwestia, ponieważ niektóre porównywarki sprawdzają tylko, jak co pewien czas zmieniła się średnia najniższa składka OC. „Taki sposób analizy nie mówi nam wszystkiego o rynku obowiązkowych polis OC, gdzie działają różni ubezpieczyciele - zarówno ci konkurencyjni cenowo, jak i drożsi” - uważa Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Stabilizacja składek prawdopodobnie nie potrwa długo

Lipcowy poziom średniej składki OC również został wyliczony z uwzględnieniem powyższych założeń. Okazało się, że przeciętna składka OC oferowana w lipcu br. klientom porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl wyniosła 1273 zł. Miesiąc wcześniej analogiczny wynik oscylował na poziomie 1289 zł, co potwierdza, że mieliśmy do czynienia z niewielkim spadkiem. Jeżeli natomiast porównamy wyniki dotyczące lipca 2021 r. oraz lipca 2022 r., to można stwierdzić, że były one niemal identyczne. „Rok wcześniej OC dla użytkowników porównywarki Ubea.pl kosztowało bowiem średnio 1276 zł, biorąc pod uwagę propozycje wszystkich ubezpieczycieli” - podaje Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Brak kontynuacji czerwcowego wzrostu średniej składki OC w kolejnym miesiącu może wydawać się nieco zaskakujący. Jednakże za podwyżkami nadal przemawia kilka czynników, których wpływ da jeszcze o sobie znać w tym roku. Oprócz inflacji trzeba brać pod uwagę fakt, że nowa rekomendacja KNF w sprawie likwidacji szkód komunikacyjnych będzie kosztowała zakłady ubezpieczeń około 0,50 mld zł rocznie. Nie można też zapominać, że półroczne wyniki dotyczące bezpieczeństwa drogowego nie okazały się tak dobre, jak mogło sądzić wiele osób po wprowadzeniu bardziej surowych kar dla kierowców. „W pierwszej połowie 2022 r. mieliśmy więcej wypadków drogowych i rannych niż rok wcześniej. Roczny wzrost wyniósł odpowiednio 3,6% i 3,8%” - podsumowuje Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.