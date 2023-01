Opłaty u lekarzy szokują. Polisa będzie ratunkiem?

Narzekania na drożyznę są obecnie powszechne i zwykle dobrze uzasadnione. Skutki inflacji na pewno mocniej odczuwają osoby dość często korzystające z odpłatnych usług medycznych. Niedawne statystyki GUS nie pozostawiają wątpliwości. Okazuje się bowiem, że odpłatne wizyty w gabinetach lekarskich i stomatologicznych przez rok podrożały o około jedną piątą. Już wcześniej w ramach prywatnej służby zdrowia nie można było mówić o niskich kosztach leczenia. Warto zastanowić się, jak opisywana sytuacja może wpłynąć na rynek ubezpieczeń zdrowotnych - zarówno tych grupowych, jak i indywidualnych. Odpowiedzi udzielają eksperci porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl oraz największej w Polsce multiagencji ubezpieczeniowej Unilink.

Nowe dane GUS nie pozostawiają żadnych wątpliwości

O coraz wyższych opłatach za usługi medyczne mówi się już od pewnego czasu. Niektórzy rodacy niestety odczuli podwyżki na własnej kieszeni. Warto jednak zwrócić uwagę, że medialne doniesienia dość często koncentrują się na temacie coraz wyższych kosztów usług dentystycznych. Tymczasem dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują na duży wzrost dotyczący wszystkich kategorii usług medycznych. GUS podaje, że od listopada 2021 roku do listopada 2022 roku, odnotowano następujące wzrosty opłat za usługi medyczne oraz cen farmaceutyków:

wyroby farmaceutyczne - podwyżka cen o 4,7% względem listopada 2021 roku

urządzenia i sprzęt terapeutyczny - podwyżka o 8,3%

usługi lekarskie - podwyżka o 17,0%

usługi stomatologiczne - podwyżka o 17,3%

usługi szpitalne i sanatoryjne - podwyżka o 14,9%

Jak widać, bardzo znaczący roczny wzrost cen dotyczył wszystkich produktów i usług z szeroko pojętej kategorii „Zdrowie”. Dla wspomnianej kategorii GUS odnotował roczny wzrost cen wynoszący 9,1% (XI 2021 r. - XI 2022 r.). Zatem w listopadzie statystyczny Polak na wszystkie wyroby i usługi medyczne musiał wydawał o około jedną dziesiątą więcej niż przed rokiem. „Można mieć uzasadnione obawy, że mocny wzrostowy trend nadal będzie widoczny w 2023 roku” - podkreśla Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Polisy medyczne będą coraz ważniejszym benefitem …

Opisywana sytuacja na pewno będzie miała dość daleko idące konsekwencje dla rynku ubezpieczeń medycznych. Takie polisy zdrowotne w najbliższym czasie staną się bowiem jeszcze ważniejszym, pozapłacowym benefitem dla pracowników. Chodzi między innymi o grupowe ubezpieczenia na życie i zdrowie obejmujące swoim zakresem również opiekę medyczną. „Grupowa polisa na życie i zdrowie w ramach opieki medycznej może zapewniać pracownikowi pakiet darmowych usług medycznych (wizyty u specjalisty, zabiegi ambulatoryjne oraz wizyty domowe i przeglądy stomatologiczne), a także mniejsze koszty usług stomatologicznych i różnorodnych badań” - wymienia Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

„Co ciekawe, pakiety medyczne jako benefit dla pracownika nie są już domeną tylko dużych ośrodków i aglomeracji. Firmy z mniejszych miejscowości także dostrzegają profity z posiadania w swoim zakładzie pracy ubezpieczenia medycznego dla pracowników. W razie choroby lub uszkodzenia ciała, pracownik dostanie szybszą i lepszą opiekę zdrowotną i tym samym szybciej wróci do pracy” - zauważa Leszek Osiewacz, ekspert Unilink, największej multiagencji ubezpieczeniowej w Polsce.

Warto zwrócić uwagę, że obecnie na polskim rynku są dostępne również typowe ubezpieczenia zdrowotne w wariancie grupowym. Pracodawcy opłacający takie polisy będą skuteczniej przyciągać wykwalifikowanych specjalistów, o których nadal jest trudno. Oczywiście, podobną rolę pozapłacowego benefitu mogą też pełnić pakiety (abonamenty) medyczne oferowane bezpośrednio przez prywatne kliniki oraz przychodnie. Wydaje się jednak, że pracownicy zaczną teraz zwracać większą uwagę na korzyści wynikające z ubezpieczenia zdrowotnego jako rozwiązania, które zapewnia również pokrycie poważniejszych wydatków. „Będą temu sprzyjały odległe terminy realizacji zabiegów w ramach NFZ” - dodaje Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

„W leczeniu najważniejsza jest dobrze postawiona diagnoza i czas reakcji. Im szybciej podejmiemy działania, tym skuteczniej i prędzej zostanie wyleczona choroba lub inna dolegliwość. Ubezpieczenia medyczne dają i jedno i drugie” - podkreśla Leszek Osiewacz, ekspert multiagencji ubezpieczeniowej Unilink.

Popularność indywidualnych ubezpieczeń też wzrośnie

Można przypuszczać, że rosnące koszty usług medycznych będą mieć również wpływ na popularność indywidualnych ubezpieczeń zdrowotnych. Coraz większa grupa Polaków przyzwyczaja się bowiem do faktu, że odpowiednia jakość świadczeń medycznych wymaga płatności. Skoro koszty są nieuniknione, to warto poszukiwać sposobu na ich optymalizację. Takim sposobem mogą być właśnie prywatne ubezpieczenia medyczne dla osoby prywatnej lub rodziny pod warunkiem ich odpowiedniego doboru przez eksperta. Warto pamiętać, że spora część pracowników wciąż nie może liczyć na pakiet medyczny od pracodawcy lub firmowe ubezpieczenie grupowe uwzględniające koszty leczenia. „W tej grupie znajdziemy również osoby dobrze zarabiające, na przykład specjalistów posiadających własną działalność gospodarczą” - zwraca uwagę Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Dostęp do prywatnych szpitali i zagranicznych lekarzy w ramach polisy

„Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz” - tak napisał blisko 450 lat temu wieszcz Jan Kochanowski. Te słowa są wciąż aktualne i nie ulega wątpliwości, że Polacy po pandemii, przy jednoczesnym wzroście zachorowań na choroby cywilizacyjne, są coraz bardziej świadomi kilku ważnych kwestii. Po pierwsze, że sama profilaktyka nie wystarczy, a utrata zdrowia to bardzo realna perspektywa. Po drugie, że szybki dostęp do profesjonalnej pomocy lekarskiej w przypadku zachorowania może być decydujący. Dlatego poza dość powszechnymi i cieszącymi się popularnością ubezpieczeniami zdrowotnymi, opłaca się zwrócić uwagę również na stosunkowe nowe rozwiązania, które pojawiły się na rynku. „Warto zwrócić uwagę, np. na ubezpieczenie Best Doctors, w ramach którego możemy mieć dostęp do opinii medycznej zagranicznych specjalistów oraz organizację i pokrycie kosztów leczenia poza granicami Polski. Produkty tego rodzaju to nie tylko zabezpieczenie kosztów związanych z powrotem do zdrowia w przypadku nowotworu czy innego poważnego zachorowania, ale przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa i wsparcie specjalistów dające wewnętrzny spokój w tym trudnym czasie” - wyjaśnia Karolina Drzewiecka, ekspertka Unilink, największej w Polsce multiagencji ubezpieczeniowej.

Niedawno na rynku zadebiutowało ubezpieczenie szpitalne gwarantujące organizację i pokrycie kosztów pobytu w prywatnym szpitalu na terenie Polski. Produkt swoim zakresem obejmuje całość leczenia od diagnostyki szpitalnej, planowych zabiegów i operacji (w tym porodu), aż po rehabilitację. „Podobnie jak ubezpieczenie Best Doctors, ubezpieczenie szpitalne zapewnia organizację działań oraz wsparcie dedykowanego koordynatora na terytorium Polski. Ogromnym atutem polisy szpitalnej jest to, że w przypadku nieskorzystania z niej w przeciągu 2 lat, ubezpieczyciel zapewnia za darmo kompleksowy przegląd zdrowia, którego koszt w tego rodzaju placówkach opiewa na blisko 10 tysięcy złotych. Taki produkt, daje jego posiadaczowi zatem wymierną wartość w postaci świadczeń udzielanych przez towarzystwo ubezpieczeniowe niezależnie od wystąpienia szkody” - kontynuuje Karolina Drzewiecka, ekspertka multiagencji ubezpieczeniowej Unilink.

„W dobie ograniczonego dostępu do publicznej służby zdrowia, wszechobecnej inflacji oraz spadku realnych dochodów, warto zadbać o swoje zdrowie i zawczasu zabezpieczyć sytuacje, które w przyszłości mogą wymagać od nas znaczących wydatków w tym zakresie. Dobrym pomysłem jest konsultacja ze sprawdzonym agentem ubezpieczeniowym, który pomoże w doborze odpowiedniej ochrony i zaoferuje rozwiązanie adekwatne do naszych możliwości finansowych” - podsumowuje Karolina Drzewiecka, ekspertka Unilink.